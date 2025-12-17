好市多被硬插搶車位！員工「貼心舉動」化解尷尬 網友看完超氣

好市多搶車位大戰掀網友熱議。圖／翻攝自爆料公社臉書

有人這樣停車的嗎？一名網友抱怨，在台中北屯好市多準備停車時，突然遭到一輛灰色CRV轎車鬼切插隊，車頭直接佔著車位不走，氣得上前理論，對方也完全不下車，雙方一度僵持數分鐘，所幸一名暖心的工作人員上前調解，另外安排車位，才化解這起糾紛，影片曝光後引起熱議。

有網友在臉書粉專「爆料公社」發布一段影片，事發於台中北屯好市多，一台白色休旅車準備停車入場購物，豈料竟遇到一台灰色CRV駕駛，從旁直接插隊，硬生生佔著207車格不願走人。

廣告 廣告

白色休旅車副駕駛座女子下車理論，質問對方「有人這樣停車的嗎」，見對方不僅不移車，也不下車溝通，女子再次高喊「沒有人這樣子停車的吧」。

豈料，CRV駕駛依舊待在車上，女子見對方仍不動聲色，氣憤放話「沒關係啊，我們就這樣子耗」，雙方再度僵持數分鐘。不久後賣場人員到場協調，表示因無法確認先到後到，沒辦法驅離，承諾幫白車駕駛另尋車位，才化解這起奧客佔車位糾紛。

白車女子發文還原事發過程，表示大家都是安分守己排隊等車位，卻還是遇到「不覺得自己不隊的人」，只好放到網路上讓大家評評理。她也透露，後來有員工出面調解，還幫忙留車位，還無奈說了句「假日出門了不要因為這種事破壞好心情」，舉止相當貼心。

影片曝光後引起網友熱議，紛紛表示「真是丟CRV車主的臉，見笑系」、「社會底層的生存之道，就是必須得低道德感、無恥以及厚臉皮」、「要我就不會讓，我會讓其他家人下去採購，我就在車上跟他耗」、「到底是哪戶人家，請帶回家不要在外面丟臉」、「人不要臉天下無敵」、「但是這種自私的咖小真的企烘X」、「這種插法實在有白爛」、「現在這種垃圾人很多啊」。



回到原文

更多鏡報報導

青山王祭「正妹女警」12秒片爆紅！上萬網友朝聖封：廟會最精采風景

腦麻女孩不喪志！熬3年躍身美妝網紅 替家中還清百萬債務

基隆婦買菜遭毒駕撞飛慘死！夫怒批「別想和解」：放走以後又會撞到誰