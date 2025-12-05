好市多要漲價了？多國會員年費都調漲 業者：有調整會主動通知

萬物齊漲，有民眾擔心好市多會員費會漲價。（圖／達志／美聯社）

美式賣場好市多（Costco）黑五優惠週剛結束，就有會員擔心現在物價上漲，可能之後好市多的「會員費」也會漲價。對此，好市多官方回應，若各項服務有任何調整或變動，都會主動通知會員。

近日一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，表示看到好市多黑五搶購人潮，好像每年都會有一波這種熱潮，「會造成搶購就其原因還是因為物價上漲，賣場的東西跟著調漲我是能理解」，不過這也讓原PO擔心，物價上漲後，好市多的「會員費」會不會也跟著漲。

貼文曝光後引發熱議，許多網友也認同表示「台灣的會員費確實很久沒漲了，應該快了」、「會員費應該會漲，什麼時候就不知道了」、「我也覺得下一個漲的是會員費，韓國日本美國都漲了」、「希望會員費不要漲太多欸」。

據悉，好市多在2024年9月起，已率先調整美國、加拿大的會員年費，基本會員從60美元（約新台幣1880元）調至65美元（約新台幣2036元）；黑鑽卡則由120美元（約新台幣3760元）漲到130美元（約新台幣4073元）。而韓國也在今年5月調漲會費，金星會員年費漲到4萬3000韓元（約新台幣915元），商業會員則漲到3萬8000韓元（約新台幣809元）；日本也跟著調漲。

至於台灣是否會跟進調漲，好市多回應，漲價是好市多的全球政策，但目前台灣沒有變動，「好市多一向致力於提供會員高品質的商品與優質的購物體驗，如各項服務有任何調整或變動，我們都會主動通知會員」。

