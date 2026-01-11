好市多要漲會員費！比韓國貴560元 網自嘲：台灣盤子多

COSTCO好市多進軍台灣多年擁400萬名會員。資料照，李政龍攝



會員制美式賣場「好市多」宣布4月調漲年費至1500元，引起討論。一名旅韓的台灣網紅就透露，自己在韓國的會員費換算台幣僅940元，比台灣的新年費足足少了560元，讓其他網友譁然，自嘲「台灣盤子多，」非常羨慕。

自從台灣好市多宣布會員漲價，從1350元調漲到1500元，引起消費者關注。

旅韓網紅「不奇而遇 Steven & Sia」就在社群分享，台灣不管是金星（Gold Star）還是商業（Business）會員，一律調漲到1500元，而韓國好市多會員費，去年調漲過，換算成台幣的話，金星會員從839元調漲到940元，商業會員調漲後也僅要828元。

Steven & Sia就感嘆，雖然只是幾百塊差距，但消費者真的很難完全沒有感覺，「還是會忍不住想一句話，是不是台灣消費者已經太習慣默默承受？」而他為此也做出行動，乾脆取消台灣會員，改辦韓國，「韓國辦的會員，台灣一樣可以用，價格還便宜一大截，」而且韓國好市多對外籍遊客蠻友善，只要備妥護照就可以現辦，「唯一需要注意的是，如果沒有韓國的「現代卡（Hyundai Card）」，那續費時會比較麻煩，」需要在到期前2個月內親自到櫃檯續卡，不過即使過期也沒關係，之後到現場續卡，效期可從續卡當天算起。

Steven & Sia分享作法後，部分網友很同意，表示自己長期以來都是使用國外會員在台使用，「原來韓國COSTCO年費這麼便宜，好羨慕」、「我是辦日本的，可以線上續年費」、「台灣盤子多，意外嗎？」

另針對網友的討論，台灣好市多回應，全球皆實行調整會員費，而台灣會員費自2016年後維持10年未調漲，本次新制度屬非經常性調漲，現在因應營運成本進行調整，目的是維持服務品質與國際標準一致。

至於調整幅度，好市多解釋，金星會員由1350元調整為1500元，相當於每月增加不到13元，不過調整會費也提供新的福利升級，自今年4月1日起，每位商業副卡皆可持有一張免費家庭卡。

