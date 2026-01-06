好市多要漲會費 網酸「亞洲最盤」內行關注1福利：狠贏日韓





美式量販賣場好市多（Costco）宣布，自4月1日起調整台灣會員年費，引發消費者熱議。根據公告，金星會員主卡年費將由1,350元調漲至1,500元，商業主卡從1,150元一口氣拉高至1,500元，商業副卡則由900元調漲至1,500元，最高漲幅達67%。消息曝光後，不少網友質疑「台灣人是不是被當盤子」。

對此，媒體比較台灣與海外市場好市多會費後，台灣調漲後的會費確實不低。根據《NOWNEWS今日新聞》整理美國、加拿大、日本、韓國與澳洲的會費資料顯示，台灣金星卡年費1500元，已高於日本約1109元、韓國約989元，也超越澳洲，成為亞洲最貴，僅次於美國。不過，單看會費高低，可能低估了台灣市場的另一項關鍵優勢。

業界指出，台灣好市多真正的「王牌」在黑鑽卡（Executive Member）。台灣黑鑽卡年費維持3000元不變，卻提供高達2%的消費回饋，年度回饋上限達3萬元，不僅是亞洲第一，更排名全球第二，僅次於美國，回饋水準明顯勝過日本與韓國。同時刷富邦好市多聯名卡，店內消費2%回饋無上限、線上購物3%回饋無上限。

分析認為，此次調漲一般會員費、卻凍漲黑鑽卡，背後是一套精準的會員經營策略。一方面，透過拉近一般卡與黑鑽卡的價差，降低升級門檻，引導高消費力族群轉向黑鑽卡；另一方面，黑鑽會員的平均消費金額為一般會員的2至3倍，穩定高端會員，有助於在量販通路競爭加劇下，建立穩固的營收護城河。

若以實際回饋計算，只要年消費超過7萬5000元，黑鑽卡的2%回饋，即可抵銷從一般金星卡升級黑鑽卡的1500元會費；再搭配好市多聯名卡2%回饋，等同抵銷黑鑽卡3000元會費金額。整體來看，對低頻率消費者而言，會費調漲確實有感；但對忠誠度高、消費額大的會員來說，台灣好市多反而是亞洲最慷慨、全球名列前茅的市場之一。

