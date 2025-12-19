好市多見整區韓國超夯保養品 會員驚喜掃貨：比代購便宜

美式賣場好市多（Costco）販售各式生活用品、食物，是許多民眾採買首選地點，一名會員表示，最近去逛好市多發現有很多韓國保養品，有一整區根本就是小型的韓國美妝店Olive Young現場，而且價格算下來很划算，比找代購買還便宜。貼文引發大票女網友共鳴，「上次也看到那區，韓貨越來越多，特價真的可以掃貨。」

一名女網友昨（18日）在Dcard發文表示，最近去逛好市多發現有超多韓國保養品，有一整區根本是小型的Olive Young現場，而且價錢算下來划算很多，她當場無腦購入了好幾樣人氣品項，包括UNOV髮膜、1025獨島化妝水、Biodance膠原面膜、Torriden精華液等。原PO笑說，「我完全就是看著得獎買的，發現好市多很會挑得獎產品。」

廣告 廣告

民眾去韓國旅遊一定會有購買美妝的行程，現在好市多也有販售，讓許多女網友推爆，「上次也看到那區，韓貨真的越來越多，我還特別比價，真的可以掃貨」、「還有獨島洗面乳，上次買覺得很好用，2大1小可以用超久，價格比代購還便宜」、「Biodance面膜超好用的，我回購很多次，好市多上架直接去掃貨」、「昨天剛去，發現有Biodance的棉片耶」、「有些真的很好用，會持續回購。」

其他會員也留言驚呼，「不用去韓國扛回來真的很讚，又有理由去逛好市多了」、「哇！改天要去買一波了。」

更多中時新聞網報導

流感疫情升溫 疫苗追加配送

NBA》詹姆斯致勝罰球 湖人驚險射日

NBA》騎士被牛撞飛 近10戰吞7敗