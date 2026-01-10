好市多調漲會員費！台韓價差500元曝光 網諷：被當盤子意外嗎？

台灣好市多宣布調漲會員年費引發爭議，有旅韓網紅揭韓國會員費比台灣便宜500元。（本刊資料照）

好市多日前宣布，將從4月1日起調漲會員年費，旅居韓國的網紅在社群揭露，韓國會員費換算台幣大約940元，與台灣價差超過500元。釣出很多網友回應，有人提到，自己也是續約國外的好市多在台灣使用，更有不少人直言「台灣盤子多，意外嗎？」

根據台灣好市多公布調整年費，金星主卡、商業主卡、商業附卡皆全部調整至1500元。旅居韓國網紅Steven & Sia在「不奇而遇 Steven & Sia」粉專為此發文指出，韓國會員費現在為43000韓元，換算台幣約940元，去年調漲前一般會員只要台幣839元、商業會員甚至僅需828元。

Steven & Sia指出，雖然只是幾百塊的差距，但真的很難完全沒有感覺。他說，還是會忍不住想一句話，是不是台灣消費者已經太習慣默默承受？

「算一算之後，我也很乾脆決定直接取消台灣會員，改辦韓國的，且韓國辦的會員，台灣一樣可以用，價格還便宜一大截。」Steven & Sia表示，其實韓國好市多對外國遊客滿友善的，大家只要拿護照去就能辦，唯一需要注意的是，如果沒有韓國的「現代卡（Hyundai Card）」，那續費時會比較麻煩。

網友見台韓會費差距，紛紛留言表示，「為什麼台灣人都甘願被這些國際品牌大廠當成盤子呢」、「原來韓國COSTCO年費這麼便宜，好羨慕」、「台灣盤子多，意外嗎？」也有人直言，「台灣好市多沒對手.... 根本沒有一般超市可以抗衡。

另外，也有不少網友表示，自己也拿國外的好市多卡，「我也是一直續約國外的Costco在台灣使用」、「我是辦日本的，可以線上續年費」。

而台灣好市多在調漲會員費後，也曾回應表示，好市多採全球一致會員制度，全球皆已調整會員費。台灣會員費為自2016年後近10年調整，屬非經常性調漲，目的是維持服務品質與國際標準一致。台灣已維持10年未調漲，為因應營運成本進行調整。

台灣好市多日前貼出４月1日調整會員年費的公告。（播攝自好市多官網）

