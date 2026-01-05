好市多調漲會員費！4月起大漲至1500元 方案曝光

【緯來新聞網】美式賣場好市多（Costco）商品種類多樣、價格實惠，深受許多台灣人喜愛，不過業者公告，自2026年4月1日起調整會員年費，金星主卡與商業主卡年費統一調升至1500元，調幅介於150至600元之間，尤其商業副卡調幅最大。

台灣好市多宣布調漲會員年費。（圖／翻攝Google Maps）

據了解，好市多本次調漲台灣會員年費，金星主卡由原本的1350元調整為1500元；商業主卡由1150元調整為1500元；商業副卡從900元調漲至1500元，調幅最大。不過，自4月1日起，每位商業副卡皆可持有1張免費家庭卡。



會員到期月份為2026年4月（含）之後者，無論何時辦理續約，皆適用新會員年費；若會員到期時間為2026年4月，且在3月提前續約，仍可維持舊年費標準；而已過期會員若於2026年4月（含）之後辦理續約，同樣以新年費計算。



好市多表示，台灣好市多上一次調整會員為2016年，過去10年間，好市多持續投入物流優化及設置聽力、眼鏡、加油站等專業服務中心，旨在提供超越以往的購物體驗。



調整會員費之後，好市多強調，將持續擴大商品優惠，像是黑色星期五、雙11，深化Kirkland Signature自有品牌的價格優勢，將省下的每一分成本，以極具競爭力的價格及優質商品，回饋所有會員。

