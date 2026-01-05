好市多調漲會員費 4／1日起生效 漲幅最高67％

好市多宣布自4月1日起調整會員年費，此次調整涵蓋金星會員及商業會員，其中金星主卡由1350元調整為1500元，漲幅約11%；商業主卡由1150元調整至1500元，漲幅約30%；商業副卡由900元調高至1500元，漲幅約67%。

好市多台灣區行銷企劃部經理劉恒嘉表示，台灣自2016年以後首次調整，金星會員由1350元調整為 1500 元，相當於每月增加不到13元；商業會員由1150元調整為1500元、商業附卡由900元調整為 1,500 元；黑鑽會員費維持不變，仍享專屬服務與最30000元回饋，整體具高性價比；自2026年4月1日起，每位商業副卡皆可持有一張免費家庭卡。

好市多提到，過去10年間，持續投入物流優化及設置聽力、眼鏡、加油站等專業服務中心，旨在提供超越以往的購物體驗，將持續擴大商品優惠，包括如黑色購物周、雙11購物節等，也深化科克蘭自有品牌的價格優勢，將省下的每一分成本，以極具競爭力的價格及優質商品，回饋所有會員。

好市多說，調升會費是為會員提供優質的商品，透過會員費的制度，讓會員共享好市多強大的全球採購實力，將商品售價降低，讓全球採購效益完整回饋給會員。

