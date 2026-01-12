好市多貓抓盆有釘書針！一票貓奴驚呼「很危險」：醫藥費不只200塊

美式賣場好市多販售各種生活用品，滿足民眾日常需求。一位網友近日在好市多買了一個圓形貓抓盆，回家後檢查了一下卻發現，貓抓盆的厚紙板上竟出現一個釘書針，讓他直呼很危險，貼文曝光後引發貓奴熱議，不少飼主紛紛表示以前都沒有類似狀況，但也有人警告真的要注意，以免一不注意造成貓咪受傷。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文指出，貓抓盆有釘書針，很危險，「請大家檢查一下」，同時他也強調，「不要說以前都沒有，吃下去就不是200多能解決的事了」；仔細一看可以發現，他在好市多買了厚紙板組成的圓形貓抓盆，內側真的有一個釘書針凸起物，難怪讓原PO相當擔心。

對此，許多網友紛紛回應，「太扯」、「不能有這種東西吧」、「咦，怎麼會有這種東西啊，我還買了兩個餒，回去趕快檢查」、「誇張欸」、「釘子在反面嗎？」、「太扯了」、「滿爛的欸」、「我買兩個都沒這樣，但我覺得很容易被貓拆到解體，還是太多貓在用？我比較想知道這個」、「退款」、「趕快來檢查看看」、「我們家買好幾個都沒有」、「哇這真的很不行欸，有養貓就知道這個多危險」。

另外也有貓奴跟原PO遇到相同狀況，「買了幾種這種圓形的貓抓板，發現有些都會有釘書針，垮掉塌下去的時候就要注意一下了～」、「我之前買的沒問題，這次買的也是遇到釘書針，而且外圈和內圈還解體」。

