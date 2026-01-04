好市多買洗衣球！他開箱「驚見2名字」超傻眼 一票會員曝真相

美式賣場好市多商品種類多樣、時常祭出優惠活動，同時退貨機制也相當大方，吸引不少民眾加入會員，不過近年來許多會員開始不滿商品品質，買到其他會員的退貨商品甚至時有所聞。一位男子近日在好市多買洗衣球，沒想到回家開箱後，卻發現包裝上有不明文字，讓他忍不住質疑好市多拿退貨商品上架賣，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，他到好市多買洗衣球，沒想到開箱時卻發現，包裝上事先已經寫上了「YANI」、「AMY」等英文字，讓原PO直喝傻眼，「這個又是人家退貨的商品又拿去架上賣的意思嗎？」

對此，許多網友紛紛回應，「這是退貨的人沒品」、「裡面品項如果沒破損問題，那也沒差，是我就繼續用，然後就是有各種沒品的消費大爺」、「看起來就像分購取消退貨的」、「好市多沒誠信，就是給它退貨」、「最沒品的是消費者，破壞商品完整性後，還去退貨」、「又不影響，我不介意」、「為什麼這種事情在好市多會經常發生呢？」、「可能是團購被放鳥，拿去退貨的」、「不妨礙使用，我是可以接受的」、「我買過一套兒童書，每一本封面都有一個姓名貼」。

原PO則說明，後來他檢查一番，確認了洗衣球沒有破損、能夠正常使用，因此並未退貨或客訴，所以就留下來繼續用，寫有姓名的紙箱則是成了愛貓的玩具。

