好市多買這幾樣就回本！公司採購實測補貨攻略 聖誕到春酒高CP值商品一站買齊

年底將至，不少民眾都在準備聖誕節、跨年的禮物，甚至預先購買公司尾牙、春酒用品，一名在公司擔任總務的網友在臉書社團分享，公司是好市多企業會員，長期前往採購日用品，後來自己研究後發現跟外面的價差有一段差距，引起不少網友們討論。

一名在公司擔任總務的網友，日前在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，自己長年負責公司日用品與活動的採購，由於公司已經是好市多20多年的企業會員，之前同事們的採購清單都會特別備註哪些日用品去好市多買比較便宜，自己也開始研究價差。

原PO表示，身為採購的她經過這麼多年，也已經相當有心得，像是金頂電池、濾水壺濾心、洗碗精與燕麥片等商品，好市多的售價普遍低於市售或電商平台的價格，其他像是衛生紙、星巴克咖啡豆、冷凍蔬菜，甚至是自有品牌科克蘭，CP值都很高，價差較大的日用品買一個月量的價差都能把會員費賺回來了。

經驗分享文引起不少網友共鳴，紛紛留言表示「我們公司的福委會好項也都是在好市多採購」、「我們公司的福委會好項也都是在好市多採購」、「零食餅乾的價差也很多欸」、「好市多的品項夠全，基本上你如果負責買尾牙的東西，可以一站買齊」、「當初會辦好市多會員就是因為我們家某些東西用量很大，真的大概一個月採購一次那個價差就夠會員費了」、「3C、電子類光是一個的價差就很可觀了」。



