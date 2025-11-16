好市多買24K黃金手鍊「工錢1.5萬」 民po網嚇壞：買了馬上虧工錢

國際金價突破每盎司4200美元。路透社資料照片



金價近期再度走高，國際金價重返4200美元大關，不少民眾仍想買黃金投資保值，近期一名女網友在好市多發現一款重5錢12厘的黃金手鍊，依照當日金價計算僅7萬6800元左右，但好市多卻賣9萬1799元，光工錢就要1萬4999元，讓她驚呼「工錢居然要這麼高」，也掀起不少網友討論。

這一名女網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文，表示她看到好市多出現一款重達五錢的24K黃金手鍊，標價9萬1799元。網友依當日金價換算，市價僅7萬6800元，這之中工錢就高達「1萬5000元」，相當驚人！

該文章發布後引發討論，不少網友都說，「傻子才買有工錢的黃金」。更有很多網友留言，「買了馬上虧工錢，賣掉的時候沒算工錢，所以傻子才買有工錢的黃金」、「買黃金我只會去金樓買，固定買，工本費都可以談的」、「好市多飾金工錢頗高，自己算一算就知道」。

不過事實上，不只是大賣場會收取黃金工錢，一般銀樓也會收取工錢，因此買金手鍊、金戒指、金項鍊等黃金飾品，消費者必須要先出工錢，若是之後想出售，已經付出的工錢只能自己吞下。

對此，民眾若想要投資黃金，不少網友都建議，「所以有錢人買金條、黃金存摺」、「去台灣銀行買或黃金存摺」、「要保值就買金塊、金條」。

