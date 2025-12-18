好市多賣哈雷重機…全場急問「騎膩能退貨」？官方給答案了

好市多日前宣布販售哈雷重機。圖／翻攝自Google Map

美式賣場好市多（Costco）日前宣布販售哈雷重機，其中Nightster 975S原價為86.9萬元起，但是好市多專案只要66.9萬元，一共可以省下20萬元。外界關心機車是否適用退貨規則？對此，台灣好市多表示，汽車、機車、遊艇等客製化商品無法退貨。

最近全台多家好市多展售哈雷重機（Harley-Davidson）販售車型包含Sportster S、Nightster 975S，其中Nightster 975S原價為86.9萬元起，黑鑽會員專屬方案價下殺到66.9萬元起，現省20萬元。另外，Sportste S原定價為92.9萬元起，專案價降至76.9萬元，現省16萬元，價格相當優惠。

另外，民眾若選擇在好市多購買，可以獲得好市多會員5000元購物金，以及「價值7990元HP M700 Pro行車記錄器」或是「免費重機考照課程」二選一。不過，消息曝光後，外界相當關注重機是否也適用好市多的退貨規則？對此，好市多表示，汽車、機車、遊艇等客製化商品沒辦法退貨，要依廠商的合約辦理。

好市多台灣區行銷企劃部經理劉恒嘉表示，凡是屬於客製化、特殊，或是需要掛牌的汽機車及安裝商品，都沒辦法退貨，但是廠商會提供維修、保固，消費者可以向門市人員了解細節。好市多強調，雖然退貨政策適用大部分商品，但特定產品仍有例外。



