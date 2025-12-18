好市多賣哈雷重機 一票人問「騎膩能退嗎？」 業者給答案

一名男子近日逛好市多，發現開賣哈雷重型機車，還推出會員專屬優惠，將其PO上網引起討論，不少人驚喜表示要去賣場賞車，更有人追問是否適用好市多無條件退貨政策，《中時新聞網》向好巿多求證，業者強調，汽機車及遊艇屬客製化商品，不適用退貨政策，僅提供維修與保固服務。

原PO近日在Instagram發文表示，好市多開賣哈雷重機，直呼「帥爆」，並表示車款十分吸引他的目光，結果一票人留言瘋問買了之後，是否可以退貨，「走啊！看車了」、「什麼都賣，什麼都不奇怪」、「買了可以退貨嗎？」、「支持無條件退貨嗎？」、「騎11個月可以退嗎？」、「買了又騎膩了，可以退貨嗎？」

哈雷重機是否適用好市多的的無條件退貨政策，《中時新聞網》向業者詢問，好多巿表示，汽、機車及遊艇等屬於客製化或需掛牌的商品，皆不在退貨範圍內，將依原廠合約規定辦理，但會提供後續維修與保固服務，提醒民眾購買前可先向門市人員確認相關細節，確保自身權益。

售價方面，賣場銷售人員表示，針對黑鑽會員，好市多推出哈雷購車專案，Sportster S原價92.9萬元起，專案價降至76.9萬元起，約打8.3折；Nightster 975S則是從86.9萬元起降至66.9萬元起，約打7.7折。

此外，好市多也同步推出購車加碼方案，凡購買哈雷重機的會員，可獲得5000元賣場商品抵用券，並可在兩項贈品中擇一，分別是市價近8000元的行車記錄器，或大型重型機車考照課程。

