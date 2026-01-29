好市多賣場驚見「種菇神器」 網實測驚呆：一眠大一吋

好市多賣場近期販售的蕈菇種植包引發網友熱烈討論，一組售價235元，內含秀珍菇、珊瑚菇與藍寶石菇三種太空包。

菇類。（示意圖／翻攝自pixabay）

一名網友在臉書社團「COSTCO好市多商品消費心得分享區」發文詢問是否有人購買過，內含秀珍菇、珊瑚菇、藍寶石菇的「太空包」，一組售價235元，想了解種植成果如何。

貼文曝光後，立刻吸引一票網友分享種植經驗，有網友表示，之前購買後可以收成三到四次，每次長出來的菇都很大朵。另有消費者分享，大概種植三到七天就能看到成果，整個過程莫名療癒且很好養。

部分網友更詳細描述種植體驗，指出菇菇生長速度相當快，每天下班回家都能感覺肉眼可見地長大，形容「菇菇真是一眠大一吋」。也有人提到可以一直採收，大半年都還有收穫，認為相當划算。

不過，也有消費者分享不同經驗，表示自己曾購買一次，但只收成一輪後就再也沒有長出新的菇類，不太確定是否因為自己不太會種香菇。

