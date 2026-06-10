好市多賣粽子 他大讚「配料與開箱文0差別」：干貝、五花肉都有存在感
端午節將至，要購買哪一家的粽子是很多人津津樂道的話題，有一名網友分享，他在好市多社團看到一則粽子開箱文，原先很怕失望，但沒想到親自購買後發現實物相符，干貝和五花肉都很有存在感，粽葉的包裹方式不是三角粽葉包法，較不沾手，讓他相當滿意，貼文引發網友兩面看法，不少網友覺得這款粽子只是油飯配上粽葉，令人哭笑不得。
一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，不久前看到一篇粽子的開箱文，原本半信半疑，擔心會是濾鏡，圖文不符，但前往好市多的時候還是忍不住買了一盒回家，沒想到蒸過之後，實物和當初的貼文圖片相當符合，餡料當中的干貝、五花肉都相當有存在感，粽葉的包法也不是一般的三角粽葉包法，不會弄得滿手都是油，讓他相當滿足，想問問有沒有同好。
貼文引發網友討論，「還不錯，比較小粒，適合不想吃太多糯米的人」、「現代人會傳統包粽的很少了，昨天老公拿回來的晶華酒店的竹葉粽也是這種包法」、「料看起來滿實在的，感謝分享，列入這週的好市多購物清單參考」。
不過不少人認為，這款粽子其實只是油飯加上粽葉，「這油飯看起來不錯，還用粽葉包裝」、「買個油飯飯糰做啥」、「沒有，這種包法就只是油飯！還是喜歡傳統的包法，其實一點都不難，堅持傳統！從照片看起來，每個配料都各自獨立，沒有傳統粽的互相融合的味道！」。
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