好市多賣「星巴克咖啡」降價了 網一看驚呆：架上搶空

一名網友分享好市多開賣星巴克即溶咖啡，價格相當實惠，只要399元就能喝一個月的星巴克咖啡，貼文曝光後，立即引發熱議。

美式賣場好市多。（示意圖／翻攝自Google maps）

該網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文表示，「看到空架就知道我沒在誇張」，暗示此特價商品相當受歡迎。平時喜愛星巴克咖啡的消費者可趁此機會補貨，因為據網友透露，這款咖啡「之前一盒快500元」，而現在特價399元，優惠到11月9日。

對於這款咖啡的品質，不少網友給予正面評價，有人推薦「冷泡，比較好喝」、「加牛奶一起泡」、「我去看只剩一排，還想說是不是沒了」，也有人分享「好喝不苦」、「即溶方便啦，在車上想喝隨時可以泡」。更有創意的消費者建議「加冰淇淋就變漂浮咖啡」，展現多樣飲用方式。

網友留言。（圖／翻攝自臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》）

然而，也有網友持不同意見，表示「沒有特別喜歡即溶咖啡」、「即溶買雀X就可以了」，甚至有人認為「賣的是信仰跟牌子」。

