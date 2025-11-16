好市多賣「24K黃金手鍊」 她一算嚇到：工錢這麼高

美式賣場好市多的商品經濟又實惠，受到不少民眾喜愛，近日一名女網友在好市多發現一款重5錢12厘的黃金手鍊，依照當日金價計算僅7萬6800元左右，但好市多卻賣9萬1799元，光工錢就要1萬4999元，讓她驚呼「工錢要這麼高」，引起上百人討論。

一名女網友6日在「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，在好市多發現一款24K黃金手鍊售價為9萬1799元，重量為512厘，也就是5錢12厘，但依照當日銀樓金價「一錢約1萬5千元」計算，那條手鍊的市價僅7萬6800元，等於工錢要1萬4999元，讓原PO驚呼「這工錢要這麼高？」

不少人喊「正常，現在工費很貴好嗎」、「這個只是24K金，不是9999那種純金」、「有明定價格，覺得不划算就不要買囉」、「買了馬上虧工錢，因為賣的時候不會算」、「真的要買飾金，建議挑便宜的就好，送禮自用都方便」、「真正的有錢人只買金條，這種是買來讓別人覺得自己有錢的」。

也有人分享，「如果想投資還是買金塊或金條吧，飾金不划算」、「一年前買1公斤的金條，那時候280萬，現在漲破400萬了」、「銀樓的工錢通常比較便宜，固定買還可以談」、「有些除了工錢還另外收設計費，真的貴很多」、「前陣子去金子店問一條3兩的項鍊，老闆跟我說光工錢就要8萬元，建議直接買金塊」。

