好市多超塞！新竹人1招「秒找到車位」 一票認了：早就這樣做

美式賣場好市多（Costco）商品種類多樣、價格實惠，不時還會推出限定商品，深受許多台灣人喜愛，不過每到假日湧入大量人潮，導致找車位十分耗時。對此，就有網友分享，現在都不停新竹好市多的停車場，寧願改停隔壁的賣場，儘管要付費、再走一段路，但也省下找車位的時間，貼文一出，引發網友熱烈討論。

原PO在Threads發文表示，他每次開車去新竹好市多時都是滿滿的人潮，光是路上塞車、再找車位就會花很多時間，因此寧願到隔壁的迪卡儂付費停車，再走到好市多採買。

貼文曝光後，許多網友都認同直呼，「不要講出這個秘技好嗎」、「我也是，寧願多付錢也不想在好市多找車位」、「很早就這麼做了，迪卡儂停車位還算多」、「今天排隊進停車場加找車位花了30分鐘，假日一半的新竹市人都到好市多」、「台中南屯好市多，也是這樣」、「停車場只有三層真的太小了，每次去都滿的」。

還有不少人敲碗新竹開第二家好市多，「應該是可以開第二家了」、「新竹沒有開第二間也是蠻奇特的」、「希望竹北再開一家，才不會那麼塞」。此外，也有網友分享一招，「已經開始用外送訂好市多了，免塞車、找停車位 還省時間，雖然有貴一些，但還可以接受」、「找一間不太遠的餐廳邊吃飯，邊用外送下單再送到餐廳」。

