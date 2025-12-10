好市多超殺優惠！潮牌鞋不到6百元 網見神秘符號喊：快入手
生活中心／游舒婷報導
好市多超殺優惠又來了！知名美國潮牌Hurley小白鞋近期推出折扣價，打折後不用600元。而它的標價牌上也出現「*」符號，知道好市多暗號的網友們就直呼，有興趣的可以趕快入手了。
有網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」中發文分享，最近看到知名美國衝浪潮牌Hurley小白鞋在特價，直接少了140元、折扣後僅需519元，讓原本定價就不貴的鞋子價錢又變得更加親民，相當划算。
有網友推薦，因為這雙鞋不需要綁鞋帶，穿起來相當方便，因此相當推薦可以入手，優惠活動到12月14日截止。另有網友發現，這款鞋子標價牌上出現「*」，根據先前報導，出現這個符號代表「售完不補」如果有需要的民眾可以好好把握機會。
關於好市多的神祕符號，有「＊」符號的就代表出清、售完不進，存貨並不多；符號「+」表示該商品銷量不錯，會再追加進貨，「#」、「^」則代表買氣還要再多加觀察。
