好市多超殺優惠！潮牌鞋不到6百元 網見神秘符號喊：快入手

生活中心／游舒婷報導

好市多超殺優惠又來了！知名美國潮牌Hurley小白鞋近期推出折扣價，打折後不用600元。而它的標價牌上也出現「*」符號，知道好市多暗號的網友們就直呼，有興趣的可以趕快入手了。

知名潮牌帆布鞋特價。（圖／翻攝自今購百科）

有網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」中發文分享，最近看到知名美國衝浪潮牌Hurley小白鞋在特價，直接少了140元、折扣後僅需519元，讓原本定價就不貴的鞋子價錢又變得更加親民，相當划算。

有網友推薦，因為這雙鞋不需要綁鞋帶，穿起來相當方便，因此相當推薦可以入手，優惠活動到12月14日截止。另有網友發現，這款鞋子標價牌上出現「*」，根據先前報導，出現這個符號代表「售完不補」如果有需要的民眾可以好好把握機會。

廣告 廣告

關於好市多的神祕符號，有「＊」符號的就代表出清、售完不進，存貨並不多；符號「+」表示該商品銷量不錯，會再追加進貨，「#」、「^」則代表買氣還要再多加觀察。

更多三立新聞網報導

小心！網購這類商品恐被罰200萬 日常生活用品也要注意

出國注意！機場2大免費服務藏風險 專家警告：最好別用

老婦不會刷卡過站！站務員教學還做暖心1舉 路人感動：天使

複利威力太驚人！他靠「1檔ETF」領48萬股息 阿伯爽喊夠用了

