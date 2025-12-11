好市多超甜優惠 潮牌鞋只要519元 網見1符號：入手得快

好市多是不少人挖寶的地方，近日又有商品祭出超甜優惠價，知名美國潮牌Hurley懶人小白鞋，每雙折扣140 元，只要519元就能帶回家，價格相當親民，免綁鞋帶的設計也被讚方便好穿。此外，標牌上還寫上神祕「＊」符號，代表「賣完就不補」，想買得趁快。

臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，知名美國衝浪潮牌Hurley小白鞋正在特價中，原價一雙659元，折扣後只要519元，直接省下140元。社團大讚這款小白鞋很適合懶人，不用綁鞋帶，穿了就走，既方便又百搭，本來訂價就不貴，現在特價可以直接閉眼入手。

根據好市多標牌，該款小白鞋為棉質鞋面，鞋底材質為橡膠，主打耐用、耐磨，適合各式穿搭，尺碼涵蓋美國尺寸6-10號，特價只到12月14日。

此外，標牌上還標註了「＊」符號，TikTok帳號「Hank表哥」過去曾指出，出現該符號就是季節性商品，沒有多餘庫存，賣完就不會再進貨，要買得快。他也分享，若出現「+」符號，就代表口碑不錯，往後還會繼續進貨；金融網站《ToughNickel》則揭露，出現「^」和「#」就表示銷量不佳，對商品買氣持保留態度，需要「留校察看」。

