好市多退燒了？ 他揭「3原因」：很久沒去 內行人曝優勢





美式賣場好市多（COSTCO）因時常推出優惠價格，身受消費者喜愛，不過近期有網友分享，現在去好市多還要排隊，加上買次購買的食材分量太多容易過期，很久沒去逛好市多了，對此，其他網友表示，現在網路上代購很方便，不用去現場，也有人贊同原PO的想法，「小家庭不適合」。

原PO在PTT表示，看到富邦的刷卡金額好市多續約，才想起已經很久沒去好市多了，他提到，每次去還要排隊等車位，來回至少要三個小時，而且有些東西分量大還放到發霉過期，凍冷藏的也要放冰箱耗電又不新鮮，所以逐漸失去逛好市多的興趣，他說，「有人有這樣的感覺嗎？」

廣告 廣告

貼文一出，立刻引發網友熱烈回應。許多網友表示認同，認為好市多的份量設計更適合大家庭或喜歡囤貨的人，「小家庭覺得不適合，只用了一年就沒再續了」、「不喜歡囤貨、被強迫消費，就不去了」，有人抱怨找車位的麻煩、年費支出以及商品價格逐年上漲，「光是進去停好車就浪費不少時間，進到賣場還到處擠，結帳再排超久，只買個牛奶又不夠折抵停車費用，寧可去其他通路買稍貴」

不過，也有不少人認為好市多還是有優勢。一些網友強調，好市多的生鮮食材仍有市場獨特性，像牛肉、蝦仁、進口水果與鮮奶等都是他們的最愛。「真心推生鮮蔬菜水果還是品質好，覺得比全聯好很多，現在反而不去全聯」、「鮮奶就差很多了，肉類跟傳統市場價差也很小啊，品質也比較好」。也有網友指出，現在用好市多的線上購物也很方便，根本不需要自己去一趟賣場。

（封面圖／東森新聞）

更多東森財經新聞報導



家樂福「1隱藏版」服務曝光！ 婆媽大讚：好划算

台灣「這家」量販店月薪破6萬？ 阿姨點頭認證：做7年了

非洲豬瘟疑侵台！ 好市多宣布限購令