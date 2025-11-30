好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝

南加好市多最近上架一款防盜背包，材質特殊、刀劃不破，並配有多個特殊結構拉鏈。這款包甚至還有「RFID」防護功能，可防他人利用讀卡設備「隔空讀取」信用卡、身分證等個資，每個精心設計的細節都讓人驚訝。

（視頻來源：受訪者提供／記者邵敏後製）

這款功能特殊的雙肩背包，是Baggallini品牌的Securtex®防盜旅行包，有黑、紫、藍等多種顏色，不僅專業防盜，且顏值高，好市多門店目前售價59.9美元；亞馬遜同款黑色背包現價117.6美元，顏色不同價格也有區別，每日定價會有變化。

洛杉磯華人張太太逛好市多時，偶然發現這款背包，「第一感覺小背包五、六十美元這麼貴，想看看有什麽特別之處。」她嘗試拉鏈，卻無法直接拉開，閱讀產品介紹，才發現這是專為旅行設計的防盜包。包上多處拉鏈皆為防盜設計，需推開隱藏扣才能打開，包後還有一個拉鏈，可放貴重財物， 「每個細節都十分貼心」。

而背包外層採特殊尼龍材質，非常堅固，小刀劃不破，「歐洲等地小偷猖獗，最喜歡針對遊客割包偷物，這個包對此有很好防護功能。」背帶同樣結實，剪刀難以剪斷。張太太幾年前去歐洲旅行，為防盜，她曾用回形針鎖拉鏈、並在內褲縫口袋裝現金，如今看到這款專業防盜背包，感慨「設計師太懂遊客痛點」，她推薦如果去治安不好地方旅行，絕對可以購買這款防盜包。

此外，這款包的安全性還在於，外部掃描設備無法讀取包內卡片信息，包括銀行卡、信用卡、身分證等感應式證件。因為專門設計的RFID防盜功能，可阻隔訊號掃描，防止他人利用讀卡設備盜取卡片資料。

根據產品說明，這款防盜背包尺寸10吋寬、13吋高、3.5吋深，重量僅1.06磅，採防水布料，易於局部清潔。可作輕便日用或隨身旅行包，容量適中，可放手機、護照、小錢包及隨行物品，外觀簡潔、配色多樣，兼具美觀實用。

張太太在小紅書分享好市多這款防盜背包，短時間就有幾萬人瀏覽，網友討論熱烈。有人調侃，出去旅行就是放鬆，這麼多防盜步驟，還不如在家玩手機；也有人表示，這包有致命缺陷，「小偷本來準備盜包內物，現在刀劃不破，會不會索性把整個包搶走？」更多人表示喜歡這款包，「外出旅行，人生地不熟，多一道防護總是安心。」

