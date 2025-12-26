好市多這款咖啡豆1包近千元「漲幅達66%」 會員嘆：快喝不起了

好市多。（示意圖／黃威彬攝）

美式賣場好市多（Costco）除了販賣五花八門的商品，也有提供許多免費設備給會員使用，吸引不少人前往消費。最近有一名好市多會員上網分享，有一陣子沒去採買，近日發現星巴克咖啡豆一包要價999元，跟印象中價格差很多。有其他人透露，該款咖啡豆最便宜的時候是599元，如今漲到999元，漲幅高達66.8%，讓不少會員直呼「快喝不起了」。

昨（25）日有一名好市多會員在臉書社團「COSTCO好市多商品消費心得分享區」發文表示，自己好一陣子沒有來好市多採買，「想不到咖啡（豆）居然變這麼貴！」並曬出商品照片，貨架上的咖啡豆是「星巴克黃金烘焙綜合咖啡豆」，一包有1.13公斤重，目前售價999元。

廣告 廣告

貼文一出，底下引發熱烈討論，「一直在漲價」、「早換掉不喝了，一直漲，漲不停，兩個月前看800多」、「所有的咖啡漲的我快喝不起了」、「這價格是不是改喝超商咖啡更划算啊」、「我那天看到也嚇到」；因此，也有其他會員感慨，「好市多能買的東西越來越少了」。

不過，有愛喝咖啡的網友指出，咖啡豆在全世界的價格都在漲，他認為好市多賣的價錢已經很佛心了；有內行人表示，「咖啡豆氣候因素欠收，全球都漲」。另外有些人則推薦別的選擇，「推薦Buon咖啡，下單才烘焙，保證新鮮」、「大嘴鳥的很好喝可以考慮」。

好市多除了販售多個品牌的咖啡豆，不少分店會提供磨豆機給會員免費使用，但不久前有傳出會員發現自己磨好的咖啡豆裡竟參雜胡椒粒，一度在社群上掀起熱烈討論，批那些不好好看告示牌的人很沒水準，「告示牌都寫了僅供咖啡豆研磨使用，能把胡椒粒放進研磨是什麼樣的國民素養」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

21歲中8.8億樂透！他親吐致富後最大壓力 「靠一決定」守住財富26年

張文父母下跪道歉！律師稱「匯錢給孩很正常」 籲別再追殺：他們剛死兒子

滿山遍野開滿小白花超美！她驚嘆「不可思議」 網急示警：快除掉