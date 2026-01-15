好市多這款抱枕搶瘋了！過來人讚「躺10分鐘想睡覺」：治好嚴重失眠

美式賣場好市多提供各種生活用品，滿足民眾日常需求。一位女子近日分享，好市多上架了一款售價459元的S牌壓花長抱枕，她拿來當枕頭，價格便宜、柔軟好睡，治好她的嚴重失眠，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Threads發文表示，好市多最近上架了S牌壓花長抱枕，她拿來當成睡覺的枕頭，沒想到嚴重失眠的問題大幅改善，「超猛…我躺上去大概10分鐘，就會覺得好軟好想睡」，而且價格只要459元，讓原PO大讚不已。

對此，許多網友紛紛回應，「你發誓？我覺得這世界上沒有一顆好枕頭欸」、「我以為是抱枕，原來是橫著當枕頭用嗎」、「真假，我在好市多買了兩個9百多塊的，我覺得都超難睡」、「今日已買一顆」、「真的假的，沒有失眠的買了會更好睡嗎，我先留想到再買」、「請問網路上有賣嗎」、「感覺我需要這個酷酷的東東」、「看起來好棒，準備手刀購入」、「謝謝我最愛買抱枕」、「好枕頭我來了」。

廣告 廣告

不少過來人也分享使用心得，「完全滿足了我這種睡覺都亂滾的人，不會再睡到枕頭外了，另外這紋路摸起來賊爽」、「這個超好睡，上次去朋友家躺上去，直接睡到不省人事」、「我買過，當作防小孩滾下床的障礙物，太快扁了，又買第二個疊上去」、「而且他手感超好，我也有買，但是買來當抱枕」、「同款枕頭，但是好快就扁了，第一次那麼便宜，我都想囤10個了」。

更多中時新聞網報導

游鴻明4月北流開唱 女兒當推手

修護 保濕 鎖水 冬季護膚3大核心

退保後生產 生育給付照領