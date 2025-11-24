好市多這款起司一票好評！內行人提醒「不能直接吃」：外層有包蠟

美式賣場好市多提供各種生鮮食材，滿足許多民眾的日常需求。一位女子近日在好市多看到一款L牌迷你貝比貝爾乾酪，一袋28粒售價469元，雖然她躍躍欲試想購買，但又害怕踩雷吃不完，因此在網路發文詢問其他人的心得，貼文曝光後引發熱議，許多會員紛紛大讚好吃，不過乾酪外包覆了一層食用蠟，食用前最好要先去除。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，她在好市多賣場看到L牌迷你貝比貝爾乾酪，一袋28粒售價469元，雖然她一直想買回家吃看看，但又因為分量太大，害怕不小心踩雷後浪費食物，於是決定上網詢問，「這個好吃嗎？」

對此，許多網友紛紛回應，「我非常喜歡，但是沒有降價我就不買了！」、「好吃～單吃或放在吐司上烤」、「個人覺得還不錯吃」、「好吃又方便，單吃或是烤都好吃」、「這個我吃了二三十年（從美國到台灣），喜歡吃起司的會超愛」、「炙燒後像烏魚子喔！好吃」、「我很喜歡吃，保存也方便」。

另外不少內行人提醒，乾酪外有包覆一層蠟，食用前要注意，「第一次吃覺得不好吃，因為連蠟一起咬下去了，蠟拿掉就好吃了」、「外面的蠟可以收集起來，融化滴點不要的香水當香氛蠟燭，好吃又好玩」、「塑膠去掉後，紅色外皮是蠟也要去掉，中間有一條白色的紙撕開，裡面才是起司，然後要用鍋子煎過融化後會更好吃，不能直接吃」。

