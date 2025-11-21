好市多這款「保暖神衣」下殺近千元！會員大讚：打到骨折了





冬天來了！不少民眾已穿上發熱衣、厚外套和圍巾手套；近日有民眾分享，前往美式大賣場好市多（Costco）時，發現上架一款保暖神衣品牌「Patagonia」，從4199元降價到3299元，換算下來打了近78折，對此原po表示，10月初才幫老婆買一件，想說4199元已經很便宜了，沒想到打完折後降價900元，令他忍不住驚呼「打到骨折了」。

一名網友在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」發文分享，自己10初才在好市多，幫老婆買了知名戶外運動品牌「Patagonia」刷毛連帽外套，沒想到近日前往好市多發現價格從4199元降成3299元，直接便宜900元，下殺將近千元，讓他驚呼「打到骨折了」。

貼文曝光後，網友紛紛留言回覆，有網友惋惜的說，「還是老話一句，早買早享受、晚買享折扣」、「買貴了！可以去問問，10月初買現在有特價說不定可以退價差」，有人贊同原PO，「Patagonia基本上功能性都很強，這件保暖性應該是不錯，畢竟它是個專業登山品牌」、「終於進這個牌子了，坐等它的長袖上衣」。

不過，也有人持不同看法，「應該是我品味太差！若999我還是買不下去」、「這衣服覺得還好，不是那麼好看」、「摸起來材質蠻一般的，特價3千多還是不會買」。

（封面圖／東森新聞）

