好市多這款「斷貨王」悄悄回歸 她驚見秒搬兩盒！眾人傻眼：快被搶光了

生活中心／王文承報導

一名女子分享，先前在好市多看到一款「爆漿可可熔岩包」，原本想購買卻被一掃而空，但近期發現賣場悄悄補貨，立刻帶了兩盒回家。（圖／記者施郁韻攝影）

美式賣場好市多（Costco）商品種類豐富、份量十足，且不時推出新品與優惠活動，長期深受台灣消費者喜愛。近日，一名女子分享，先前在好市多看到一款「爆漿可可熔岩包」，原本想購買卻被一掃而空，但近期發現賣場悄悄補貨，立刻帶了兩盒回家，貼文曝光後，掀起網友熱議。

好市多斷貨王悄回歸 眾人驚呆：快被搶光



一名女網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文表示，自己之前吃過一次這款爆漿可可熔岩包後就念念不忘，加熱後切開，巧克力瞬間流出的畫面相當療癒，口感也讓她十分驚豔。這次看到賣場重新上架，毫不猶豫直接購入兩盒。

貼文曝光後，引發網友熱烈討論，不少人留言大力推薦，「真的會爆漿！電鍋放一杯水，下午茶立刻搞定」、「巧克力不會太甜，苦甜平衡剛剛好」、「配咖啡超讚，是社畜的小確幸」、「別再po了，根本買不到」、「之前買回家兩天就吃光」、「我們家一個下午就掃完」、「真的超好吃」。

不過，也有部分網友持不同看法，認為口味普通，「外皮有點一般」、「之前試吃覺得還好」、「對我來說是一次性購買，不管蒸多久，巧克力都被麵糰吸乾，CP值不如奇美包子」、「沒到需要搶的程度」、「外面很多包子饅頭店做這種口味，隨便都能輾壓」。

