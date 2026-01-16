好市多連帽外套逼近5萬！內行一看驚「羽絨界天花板」：很便宜了

生活中心／朱祖儀報導

美式賣場好市多（Costco）商品種類多樣、價格實惠，近來還推出多樣保暖商品，吸引會員前往搶購。但一名網友近來發現，好市多上架一件連帽外套，售價竟然逼近5萬元，讓他當場看傻眼。內行網友看了卻說，「這算便宜了！」

一名網友在Threads發文表示，最近去逛好市多看到一件黑色連帽外套，價格牌上註明這是加拿大製造、毛邊部分可以拆卸，填充物為80%鴨絨、20%羽毛，胸前有LOGO貼布繡，腰部還有可調式抽繩，但一件要價4萬8999元，原PO當場看傻眼，驚呼「長知識了…。」

廣告 廣告

不少網友看了表示，「沒看過加拿大鵝嗎？5萬算便宜了」、「羽絨界天花板，品質沒話說」、「我買限量版，加拿大帶回來也買30000，其實很便宜」、「這牌子這價錢很香喔」、「5萬超便宜耶⋯加拿大鵝，在好市多？那我要去搶」、「便宜囉，正常不只這個價錢。」

但也有部分民眾認為，「4萬多買鴨絨，是在敲外行人嗎」、「好奇是材質寫錯嗎？怎麼會是鴨絨？」、「三流的用料，頂流的價格」、「其實要鵝絨比較好」，還有人說，「價格正常但台灣真的穿不到…國外的親戚有送一件，我一年四季都沒穿過。」

更多三立新聞網報導

過年前領紅包！1縣市發錢「爽拿1000元」 申請方式、資格一次看

走2萬步也不累！好市多上架「1出國神鞋」 會員一看價格愣住了

機車考照快看！1縣市發錢「最高領6500元」 有駕照也能拿錢

LINE訊息卡超久！他點「1隱藏設定」滿血復活 眾實測驚：超神

