好市多進口日本稀有水果 老饕讚美味：香甜又多汁

美式賣場好市多（Costco）日前上架美國進口的石榴，吸引會員選購；此外有網友發現，賣場還推出日本的「迷你奇異果」，是當地研發的特殊品種，體型小巧如鳥蛋，果皮光滑無毛，可以直接連皮食用，吃起來香甜多汁，一上架就引發話題。

臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」的管理員，日前發文分享賣場新品資訊，近日水果區上架日本進口的「迷你奇異果」，產地在香川縣，每箱1公斤，售價429元。

貼文曝光引發討論，網友紛紛留言「已購買，小孩吃了覺得有點酸」、「這種迷你奇異果的皮沒有毛，吃起來味道類似葡萄」；不過也有人認為，「迷你的不夠吃，還是大顆的比較好。」

許多民眾沒看過這種奇異果，水果進口商曾在網站介紹，日本香川縣著名的果物產地，因地理環境汙染少，因此生產出來的水果營養價值極高，香川「鳥蛋奇異果」是特殊品種，外型似鳥蛋，果肉為黃綠色，洗淨後無需去皮，可直接食用，水分多甜度高。

此外，好市多每年上架一次的美國石榴也相當熱銷，外皮色澤鮮紅、表面光滑，不過價格不便宜，一盒4顆重量約2.5公斤，售價629元，不少會員直喊「買不下去」；也有許多人讚好吃，「很大顆，有甜，不會酸澀」、「品質不錯，很好吃」。

