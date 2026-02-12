好市多進口水果上架！內行人大推這款「香氣很足」：買到賺到

美式賣場好市多是不少家庭生活採買的首選店家，也會販售各類水果。近日就有網友分享，看到多款外國水果上架，其中包括無籽綠葡萄、櫻桃李、白甜桃等，並分享挑選技巧跟食用心得。文章曝光後，引發網友討論。

原PO在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」發文表示，這周好市多有2種綠無籽葡萄，一個是來自秘魯大品牌CaDiMe的秋脆品種，另一個是南非的早甜品種。但兩個同重量價錢僅差40元而已，秒選秋脆。

他表示，秘魯秋脆尺寸有XL～J，自己買的批次是XL。但感覺秘魯選果的標準很free，over size的比例很高，最小有10元硬幣跟最大超過50元硬幣的，買到賺到，整體果況不差，果粉還在。原PO補充，今年食用心得是整體甜酸比約8：2，比較青綠的吃起來酸感高些，但是是舒服的酸感，且吃起來荔枝香氣很不錯，比去年香氣還足。怕酸的人可以冷藏2天讓它退酸，再吃就會比較甜。

此外，原PO還提到，賣場內還有智利櫻桃李，李子類就屬櫻桃李跟恐龍蛋最好吃，好市多櫻桃李的規格有3~4J，品種是好吃的糖果小精靈，挑大顆的比較划算。他還補充，挑櫻桃李的訣竅不是只有看表皮一點一點的糖斑而已，還要看皮上有沒有像煙火炸開後的小裂痕斑狀，越多越密集，代表成熟度越高，吃起來就會越甜越好吃。

另外智利白甜桃也上架了，他稱自己去逛好市多時，是現場最搶手的水果，1.3公斤賣93元，一袋6顆，蠻多人在挑選的，但提醒可能部分的果況需要留意。

