好市多進駐真相一曝光 海線房市大海嘯 買家氣炸：被耍了？





台中海線房市這兩年被炒得天翻地覆。房地產部落客「賣厝阿明」表示，從建商、房仲到地方傳言，全都圍繞著一個關鍵字「好市多要來梧棲三井旁」。消息滿天飛，廣告狂打，建案現場甚至有人直接把「未來好市多」當成銷售主軸，讓許多買家心動、搶、追價，價格一波拉一波，海線房價宛如坐上太空艙，速度快到讓在地人傻眼。

阿明5日在《賣厝阿明 知識+》粉專表示，就在上個月，市場忽然急轉直下。向來是推案機器的寶佳集團突然大降價倒貨，部分建案甚至出現「一次砍百萬」的驚人價格。這個動作讓整個海線房市瞬間緊張，外界紛紛猜測：難道建商看壞未來？還是「好市多」的傳言不可靠？直到今天，真相正式曝光。台中市政府公布好市多選址地點後，證實新店址根本不在梧棲、也不在三井旁，與過去滿天飛的預測地點完全不同。這也意味著過去一年海線房市許多建案以「好市多即將進駐梧棲」為噱頭的操作，一夕間被打回原形。

消息一出，買家群組瞬間炸鍋「原來我們買的是幻想版好市多？」、「怪不得寶佳急著砍價跑貨！」、「被建商、仲介輪流洗腦，好市多根本沒在那！」、「海線房價終於要回歸正常了吧？」阿明指出，事實上，這並不是第一次出現重大公共建設被拿來當成炒房工具。

他寫道：「從捷運、科學園區、百貨商場到醫院，建商與房仲最擅長的，就是用模糊、半確定、甚至完全未定案的消息，讓買方『以為』未來一定繁榮。而海線這一波就是典型案例『好市多開幕』被當成最佳置入題材，廣告寫得像已經開工，讓不少外地買家誤以為『買到就是賺到』。」

但現實很殘酷。建商跑得比誰都快。價格掉得比誰都狠。真正被留下來承擔風險的，是當初「相信未來會更好」的買家。阿明強調，海線房價這兩年確實漲得太快、太誇張，漲幅甚至超越台中精華區。有專家早就提醒，支撐房價的不是在地薪資，而是投資與外溢買盤，一旦題材退燒，價格回檔速度會超乎想像。

如今寶佳率先倒貨、好市多傳言破功，海線房市正式走進「信心真空期」。阿明認為有沒有崩盤？還不能下定論，但可以肯定的是：「空話題材不再能讓價格無限上漲。」他表示這起事件也為所有準備買房的人敲醒一記警鐘：「買房不能只聽建案廣告、不能只聽房仲一句『以後會漲』。題材不是基本面，建設沒有動工前都是故事。炒作越兇的地方，回檔也會越快。」他認為海線這次的「好市多問題」只是開始，後續還會有更多驗證與震盪。「真正要問的是，你買的是房子，還是買了一個夢？」

