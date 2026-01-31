好市多金飾幾乎被掃空 她喊太猛 網急提醒1件事

黃金近日衝上每盎司5594美元的歷史新高，昨（30）日突重挫10％，讓不少人好奇是否可以進場購買，有女網友逛好市多的時候，發現金飾區幾乎全被掃空，拍下照片驚呼太誇張，不過有人猜測是因為最近金價太高，廠商不敢擺太多出來才會空空的，另外也有人提醒，在好市多購買貴金屬無法退貨，買之前要考慮清楚。

一名女網友今日凌晨在臉書「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」表示，在好市多發現有一區都在賣金飾，但仔細一看卻看到很多櫃子裡面都是空的，她拍下照片喊「金飾幾乎掃空欸…很猛」。

照片曝光後引起討論，有人說「應該是廠商不敢擺，金價上下跳太快，黃金已經變成迷因幣，已經不是避險投資產品」、「奇怪，六七千不買，快兩萬搶著買」、「在好市多買金子不能退貨喔，要注意」、「都鎖在保險箱裡面而已啦，這麼大一間賣場，怎麼可能就這幾個」、「黃金、白銀之類的貴金屬商品，售出是不接受退貨的喔，不要想說可以退就去亂買」。

也有人喊「沒有打算長期持有的，現在應該很後悔」、「昨天才暴跌，剛買的應該都睡不好了」、「要買就買金條，金飾工錢實在太貴了」、「金價崩盤中，剛買的請撐住」、「這兩天敢進去買的都是勇者」、「金價崩盤了欸，不要太衝動吧」、「好市多金價好像沒有及時反應，要買的最好注意一下價錢」。

