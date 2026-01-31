好市多金飾被掃空！金價崩跌網瘋搶 內行揭祕這原因

（記者周德瑄／綜合報導）昨（30）日有網友逛好市多時驚見金飾櫃位幾乎被掃空，震撼畫面引發網友熱烈討論。許多人好奇金價崩跌為何還搶購，內行人揭祕好市多金價未每日更新，吸引聰明買家低價掃貨，但也可能與廠商怕賠錢不敢進貨有關。國際金價受美聯準會人事提名影響暴跌近9%，每盎司跌至4901.59美元，讓買在高點的人慘賠，且好市多規定金飾不接受退貨，下手前務必三思。

示意圖／全球貴金屬市場出現拋售潮，黃金價格近期出現劇烈震盪下挫。（AI生成）

網友在臉書社團分享，逛好市多驚見金飾櫃位空蕩蕩，笑稱會員購買力實力雄厚。底下評論意見兩極，有人分析好市多金價更新慢，甚至維持在半個月前的水平，現在買等於撿到便宜；也有人認為金價上下跳動太快，廠商擔心虧本寧可囤貨。然而全球金價這幾天波動劇烈，近期受美國聯準會主席提名消息影響，美元走強導致貴金屬拋售潮，黃金一度重挫12%，目前每盎司約4901.59美元，白銀則狂跌近26%。

面對金價暴跌，不少跟風買進的民眾憂心忡忡，甚至有人詢問是否能退貨。對此，好市多官網規定非常清楚，所有售出的金飾與貴金屬條塊，包括24K黃金金飾在內，一律不接受退貨。這也意味著若是因短期投機而買入的消費者，只能自行承擔金價波動的虧損，無法像其他商品一樣辦理退款。專家提醒，黃金已不再是單純的避險工具，價格起伏大，民眾投資應保持冷靜，避免盲目跟風導致睡不著覺。

