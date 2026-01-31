好市多金飾遭瘋搶！會員驚呼「幾乎掃空」 官網：不能退貨

昨（30）日，有網友在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」發文表示，自己逛好市多時驚見金飾櫃位幾乎被掃空。該篇貼文一曝光，隨即引起網友熱烈討論，許多人紛紛留言分享對此現象的看法。

好市多金飾。（圖／翻攝COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）

有網友認為，金價近期波動劇烈，可能導致廠商不敢大量進貨，並指出「現在買金飾等於廠商現賠10%，虧錢生意沒人做啦，寧可囤貨」。也有網友提到，好市多的金價並未每日隨市場更新，部分價格甚至維持在半個月前的水平，因此吸引許多精明買家趁低價搶購，造成金飾幾乎被搶購一空。

不過，並非所有消費者都對此次搶購感到滿意。有網友坦言，若無意長期持有黃金，現在入手可能會後悔，甚至有人直言「昨天買的，應該睡不好了」、「黃金這幾天波動幅度太大了」、「肯定被帶風向的騙了」。也有網友表示「金崩跌，可賣回給costco嗎」，不過根據好市多官網規定，所有貴金屬與金飾商品，包括黃金、白銀、鉑金、鈀金條塊及相關鑄幣，以及24K黃金金飾，均不接受退貨。

根據國際市場數據顯示，自美國總統川普提名凱文·沃什（Kevin Warsh）出任聯邦準備理事會（Fed）主席後，投資人對美國央行的獨立性憂慮有所緩解，導致美元走強，進一步引發貴金屬市場的拋售潮。黃金價格一度暴跌12%，截至台灣時間31日清晨5時34分，金價下跌近9%，每盎司報4901.59美元；白銀價格則暴跌近26%，每盎司報84.695美元。

