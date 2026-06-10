好市多開心果商品受會員關注 蛋糕、雪糕成討論焦點

有會員在社群分享好市多各種開心果產品。（取自臉書社團「Costco好市多商品消費心得分享區」）



美式賣場好市多（Costco）近期多款開心果相關商品在會員間引發討論。有會員在臉書社團「Costco好市多商品消費心得分享區」分享，開心果口味商品愈來愈常見，不僅飲料、麵包與甜點紛紛推出相關品項，好市多賣場內的開心果商品種類也較過去更加多元，讓不少「開心果控」直呼現在逛賣場特別開心。

該名會員表示，最近各種開心果商品相當熱門，「感覺去哪都可以看到，飲料可以開心果，麵包可以開心果，甜點也可以開心果。」她分享，過去曾買過好市多的開心果奶油蛋糕，不僅口味好吃價格也有吸引力，同時整理目前好市多多款開心果商品，包括開心果流心雪糕399元、開心果奶油蛋糕299元、開心果菠蘿泡芙329元、綠色酥脆開心果279元、無調味烘烤開心果629元，以及鹽烤開心果核仁699元，讓同樣喜歡開心果的會員可以參考選購。同時推薦巧克力藍莓(黑森林)。

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貼文發布後吸引不少網友留言討論。部分會員表示「真的好多開心果耶」，有人笑稱原PO可以被封為「開心果系」。也有會員好奇詢問「最推薦買哪一款？」、「想吃吃看雪糕，不知道好不好吃」、「泡芙不知道好不好吃？」

其中，開心果奶油蛋糕獲得不少網友分享食用心得。有會員認為「開心果蛋糕可以，比我一堆貴鬆鬆的點都好吃」、「蛋糕好吃，CP值又很高，可惜就是不能放太久」，還有人透露「前幾天去，有發現超多人拿那個蛋糕」，甚至有會員直呼「為了蛋糕，我可以專程跑一趟」。另也有網友分享，已經買了蛋糕和雪糕，兩款表現都不錯，「雪糕必須買」也成為不少人關注的留言。

除了甜點類商品外，也有會員推薦開心果堅果類商品，認為無調味開心果及酥脆開心果口感佳，其中已去殼的核仁產品因食用方便受到部分消費者青睞。還有會員認為，開心果算是少數不容易踩雷、也吃不膩的口味，「我平常不愛吃甜的，但開心果的真的蠻好吃」、「開心果應該是少數吃不膩的口味」。不少會員也期待好市多未來能推出更多開心果口味商品，留言表示「不知道之後會不會出更多不同的」、「感覺之後還會愈出愈多。」

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