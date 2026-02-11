好市多開發團隊拜會市府 看好台中有6店實力

（中央社記者郝雪卿台中11日電）美國零售巨頭好市多開發團隊昨天拜會台中市政府，與市長盧秀燕針對未來布局進行交流，雙方看好台中人口持續增加，未來在台中有上看6店的實力。

台中市政府今天發布新聞稿說明，全球超過920家分店的美國零售巨頭好市多（Costco），看好台中人口持續增加，現有2家分店服務量能吃緊，未來有上看6店的實力，開發團隊昨天拜會盧秀燕，針對好市多未來台中布局進行交流。

盧秀燕表示，台中市人口成長帶動消費質量齊揚，台中身為中部核心，更進一步吸引鄰近縣市中彰投苗買氣匯聚。她期許好市多第3家台中分店能儘速落地，市府將持續完善交通與生活配套，讓台中長年穩居百貨零售業績領先地位。

好市多團隊則深表認同，已將台中第3、4店列為重點目標。好市多大中華區土地開發部總監黃美綺更表示「以台中人口成長的情況開6家都沒有問題」，並強調將在兼顧交通與便利的前提下，持續推進評估作業，期盼近期宣布好消息。

盧秀燕表示，台中人口持續成長突破286萬，家庭客群穩定，交通建設逐步到位，進而匯聚中部7縣市市場動能，兼具消費力與生活機能，包括「D-ONE第一大天地」加速興建中、漢神洲際購物中心即將開幕，國內外百貨品牌加速布局，持續帶動城市經濟成長與就業機會。

黃美綺表示，台中2家分店的表現令總部印象深刻，考量2家分店已趨近飽和，為舒緩人潮，提升服務品質，經過長期的評選與評估，未來將持續拓點。

黃美綺也感謝市府團隊在選址與法規諮詢過程中給予專業投資服務，讓開發計畫能順利推進。她肯定台中是消費市場成熟、會員客層穩定且消費力量強勁的城市，對台中展店第3、甚至第4家都深具信心。（編輯：李淑華）1150211