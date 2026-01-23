好市多開賣草莓大福！1顆33元秒殺 老饕讚：比排隊名店好吃

生活中心／張尚辰報導

美式賣場好市多（Costco）商品種類豐富，是不少民眾購物的好去處。近日，一名網友分享，好市多跟上草莓季，開賣日式草莓大福，一盒12顆售價399元，平均一顆僅33元，甜而不膩的口感讓她忍不住直呼「真的超好吃！」貼文曝光後，吸引不少網友熱烈討論。

該名網友昨（22）日在Threads上發文，貼出多張草莓大福的照片，表示一整盒共有12顆，每一顆看起來都「十全十美」。她透露，一開始還擔心吃不完，沒想到一顆接一顆，完全停不下來，直呼「好市多的草莓大福超好吃！」

廣告 廣告

貼文一出，不少網友紛紛留言大讚，「超好吃！不會膩，而且內餡紅豆也不會很甜」、「真的好吃！外面一顆賣80、90元，還沒有好市多好吃的都該檢討」、「真的比外面很多排隊名店好吃，更符合我的胃口」、「一天吃了五個」、「這個草莓完全不會酸，很愛」。

也有不少網友指出，這款草莓大福相當搶手，經常撲空買不到。對此，原PO在留言區回應，下午到店裡時現貨仍有不少，建議民眾白天前往購買，較有機會入手。

更多三立新聞網報導

全聯「1進口水果」特價中！2盒359元 婆媽狂讚CP值高：又大又甜還便宜

好市多新上架「1水果」！婆媽超愛大顆又多汁 震撼價格曝光

以前沒手機蹲馬桶都在幹嘛？網曝「2必備神物」：廁所放一堆

年貨必備！開心果4禁忌、5好處曝光 營養師示警：4類人要小心

