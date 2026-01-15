好市多開賣「出國神鞋」 比官方原價便宜近800元
台灣人經常出國旅遊，大家也會在網路上推薦好走的鞋子，除了知名運動品牌外，近年法國專業跑鞋HOKA爆紅，不過價格不便宜，大約落在5000元上下。美式賣場好市多（Costco）最近上架一款HOKA的男運動鞋，一雙4699元，比官方原價5480便宜了781元，立刻掀起討論。
臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」管理員日前發文分享新品情報，賣場近日開賣法國專業跑鞋品牌HOKA的CLIFTON 9 GTX男運動鞋，一雙4699元。根據商品介紹，該款鞋子為GORE－TEX鞋面，工程針織網布具防水透氣性，還有耐磨的橡膠大底。
實際查看HOKA台灣總代理商星裕國際官網ISPO＋的價格，該款鞋子原價5480元，現在特價4932元；好市多販售的價格，比官網特價後還便宜了233元。
貼文曝光引發討論，網友紛紛留言，「今天新莊有看到，但價格不夠優」、「這都多久以前的商品了，清庫存概念」；內行人直言，「還是日本買比較便宜」、「去日本買直接打8折」。
不少穿過HOKA的網友都在社群大推，「去日本關西玩5天，每天走路2萬步起跳，腳完全不痛，錢有花在刀口上」、「買了之後腳終於得到救贖，好舒服」、「去大阪第2天腳痛到受不了，果斷買了一雙，很值得。」HOKA的鞋子在網路爆紅，好市多開賣也立刻引發話題。
