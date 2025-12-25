好市多開賣「小卷炊粉」千人狂讚：海鮮控快衝

隨著天氣轉涼，不少民眾喜歡喝湯暖身。有網友分享好市多一款「小卷炊粉」，表示每包含有4隻小卷，搭配口感綿密的芋頭作為配料，不僅烹調方便、風味也不錯，貼文引發熱烈討論，不過網友評價呈現兩極，有人購買後大讚好吃，甚至連相當挑嘴的長輩都讚不絕口，但也有網友認為份量略顯不足，CP值不高。

一名女網友近日在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文分享，男友超愛吃小卷，在好市多看到「小卷炊粉包」便買回家試吃，沒想到表現超出預期，湯頭清甜不死鹹，一包裡面有4隻小卷，搭配口感鬆綿的芋頭配料，整體風味很好，推薦大家看到可以直接入手。

貼文引起千人討論，「這我們家必買！小卷給不少而且是大隻的」、「真的好吃，自己再加一些料就跟外面餐廳賣的一模一樣」、「當湯底煮火鍋超好吃」、「有買過，連超挑嘴的我爸都讚不絕口，湯頭很鮮、真材實料」、「這款湯頭很香，我都會再放干貝跟蝦仁」、「海鮮控快衝」、「這很好吃，煮的時候貓咪都會圍在瓦斯爐旁邊，就知道有多鮮」。

不過也有網友持不同看法，指炊粉包配料偏少，若不額外加料份量不足；也有人分享曾購買過，但小卷尺寸偏小，且都斷頭，和大家分享的照片不一樣。

