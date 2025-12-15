好市多開賣「睡眠神器」網讚：躺下昏迷到天亮

不少現代人有睡眠問題，很注重的枕頭與寢具的品質，有網友在臉書上分享日本爆紅的無羊枕頭在好市多開賣，引起熱烈討論，不少人好奇是否真的好睡，有網友實測發現，肩頸貼合度高，躺下去直接昏迷到天亮，但也有人實測發現枕頭太高，不太好睡。

一名網友今天在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」上分享，日本爆紅的無羊枕頭又出現了，引起熱烈討論，「盤子枕頭，一顆3千多，比羊毛被還貴」、「這幾天去逛商場，看到好多人拿這個結帳」、「感覺很厲害」、「求幫代購」、「這顆枕頭到底在紅什麼」、「感覺可以買一顆試試看」。

無羊枕頭好不好躺，網友評價不一，有網友認為枕頭支撐度很好，睡起來很舒服，「貼合肩頸，加上重量夠重，成功擺脫落枕困擾」、「躺下去一隻羊也沒數，直接昏迷」、「躺下昏迷到天亮」、「真的還不錯睡」、「最大優點是很透氣，我是睡覺時頭很怕熱的人」；但也有網友買回家實測發現，這款枕頭有點太高，睡起來沒有想像中舒服，建議大家還是試躺後再決定是否購買。

另有許多網友詢問，什麼是無羊枕頭？是指不含羊毛的枕頭嗎？對此，有內行網友解釋，這款枕頭是日本品牌推出的枕頭，取名「無羊枕頭」，意思是不需要數羊也能輕鬆入睡。

