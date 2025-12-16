好市多開賣「1睡眠神器」！會員瘋搶：躺下昏迷到天亮

生活中心／彭淇昀報導

不少人有睡眠問題，因此非常注重寢具品質。對此，有網友分享一款日本爆紅的「無羊枕頭」在好市多上架販售，有網友實測發現，肩頸貼合度高，「躺下去直接昏迷到天亮」，掀起熱烈討論。

好市多開賣「無羊枕頭」，不過評價兩極。（圖／翻攝自Costco好市多商品經驗老實說 臉書）

原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文分享，日本爆紅的「無羊枕頭」在好市多開賣了，「拿起來非常有份量，好像蠻多人去日本玩會順便扛一顆回來」，好奇是否真的那麼好睡？

貼文曝光後，不少會員紛紛大讚，「盤子枕頭，一顆3千多，比羊毛被還貴」、「貼合肩頸，加上重量夠重，成功擺脫落枕困擾」、「真的還不錯睡」、「躺下去一隻羊也沒數，直接昏迷」、「最大優點是很透氣，我是睡覺時頭很怕熱的人」、「上次想說試躺一下，結果起來已經20小時後了」。此外，有不少網友紛紛哀號買不到，「客服表示：其實不止中壢，是全台都沒貨了」。

廣告 廣告

不過也有網友表示睡不好，「我覺得超難睡，面積太小，但支撐力是不錯」、「太軟…起床落枕」、「超軟超難睡…打算退了」；有網友貼心提醒，要先試躺過後再決定是否購入。

至於什麼是「無羊枕頭」？有內行網友解釋，這款枕頭是日本品牌推出的枕頭，主打睡前不需要數羊也能輕鬆入睡，因此取名為「無羊枕頭」。

更多三立新聞網報導

赴日泡湯遭短髮男闖入！自稱「偽娘」3舉動露餡了 她崩潰：全被看光了

京都壽喜燒名店放肆！2中國女謊稱「我是台灣人」 日店員1句打臉全讚翻

他買4張《阿凡達3》！每場「只看90秒」就離場 親曝超狂原因

今晨急凍7度！機車族改穿「1禦寒神器」便宜又暖：天下無敵

