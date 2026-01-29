好市多防遭竊 電腦「機內全拆光」內行人：比整機還值錢





全球記憶體（RAM）與顯示卡（GPU）供需失衡，價格飆漲效應不只衝擊市場，也開始改變零售端的陳列方式。外媒報導，美國大型倉儲零售商好市多（Costco）近期已悄悄調整策略，將展示用電腦主機內的記憶體模組與顯卡拆除，以防範針對高價零組件的竊盜行為，引發科技圈與消費者熱議。

根據科技網站《Wccftech》與Reddit網友分享，近期記憶體短缺問題加劇，部分DDR5記憶體與高階顯卡在二手市場溢價高達原價的4至5倍，甚至出現單一零組件轉售價格超過整台展示電腦其餘零件總和的離譜情況。高額利潤也讓竊賊改變手法，不再整機搬走，而是直接破壞展示機外殼，快速拆走記憶體或顯卡。

▼Reddit網友分享，好市多展示電腦「拆空防盜」。（圖／翻攝Reddit）

有網友指出，日前就曾發生竊賊敲破鋼化玻璃側板，只取走DDR5記憶體，其餘零件完全未動的案例。類似事件顯然並非個案。好市多內部人員透露，門市監視器已拍下至少一起偷竊記憶體的畫面，迫使業者全面檢討展示策略。

事實上，好市多先前就已將顯卡從展示機中拆除，改由後台保管，現在連記憶體也比照辦理。由於RAM與GPU是現代電腦中最容易拆卸、轉售價值最高的零件，成為不法分子鎖定的首要目標。值得注意的是，遭拍到的嫌犯身分竟為Instacart配送員，因工作需求無須會員卡即可進入賣場，也暴露大型零售商在身分控管上的漏洞。

業界分析指出，這波防盜措施反映的不只是治安問題，更是硬體市場結構失衡的縮影。在供給無法即時擴大、價格短期難以回落的情況下，零售商只能犧牲展示完整性與消費體驗，換取基本的財損控管。當核心零組件的價值「倒掛」整機，實體通路的經營模式正面臨前所未有的挑戰。

（封面圖／翻攝Unsplash）

