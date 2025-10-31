好市多雙11「買1萬1折1100元」 黑鑽會員雙重優惠首登場

生活中心／賴俊佑報導

美式賣場好市多(Costco)參戰雙11！11月5日至11月11日推出為期7天的線上購物優惠活動，祭出超過 300 項特價商品，另外「黑鑽會員限定早鳥日」 首度登場，黑鑽會員可於11月10日搶先享「滿11,000 折1,100」的專屬優惠，隔日雙11可再與全體會員同享同額優惠。

好市多表示，今年雙11主軸「誠意優惠・尊榮早鳥」，分三大階段

一、黑鑽會員限定早鳥日（11/10）

黑鑽會員輸入指定折扣碼即可享「滿11,000 折1,100」限時優惠

二、全會員同慶日（11/11）

所有會員同享相同優惠，黑鑽會員可與全體會員共同再享一次同額優惠，成為雙11檔期中最尊榮的一群。

三、七天超值特惠檔（11/5–11/11）

超過 300 項優惠商品同步開賣，提前釋出驚喜好康，從大型家電、家具、保健食品、寵物用品到熱門零食、保暖服飾一應俱全。

廣告 廣告

好市多首次推出「黑鑽會員限定早鳥日」。 (圖／好市多提供）

活動期間，使用Costco好市多富邦聯名卡線上消費，還可享 3% 回饋無上限，回饋自動累積，讓會員「優惠加回饋」。大型家電與家具商品更提供基本安裝服務，貼心滿足年末汰舊換新或搬家需求。

至於會員最關心的優惠商品，好市多今年精選多款熱門品項，包括TOSHIBA 75吋4K大電視、WHIRLPOOL冷凍櫃、三星直立式洗衣機、艾美特16公升清淨除濕機、西雅圖二合一咖啡與米森益生菌草莓麥片、保暖睡衣系列、貓倍麗罐頭等熱門生活商品。無論是家庭採購、毛孩照護或年末送禮，都能一次滿足。

好市多強調，今年雙11不僅是優惠戰，更希望帶給會員「提前感受年末幸福」的購物體驗。

更多三立新聞網報導

週末衝！4大超商「咖啡買1送1、買2送2」 萬元普發爽喝370杯

新聞幕後／GD帶動住房率？大巨蛋第一圈飯店：中職、波伽利更搶手

隱藏大安「17道奢華蟹宴」和牛、海膽陪襯 鮟鱇魚肝最中像吃冰淇淋

Toyz飲料店火速賣「小王秘蜜粿果綠」調侃：全明星都在同一杯

