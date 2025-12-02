好市多雞爪「有剪指甲」引發討論 網讚：衛生又貼心

好市多販售的台灣雞爪因為有「剪指甲」服務引發網友熱烈討論。一名眼尖的消費者在購買後發現，賣場販售的雞爪指甲都已經修剪完畢，讓他感到相當意外，也讓不少網友直呼方便又衛生。

該名網友在「Costco好市多商品經驗老實說」社團中發文分享，他到好市多購買台灣雞爪後，回家發現這些雞爪非常衛生，竟然都有剪指甲的處理，讓他忍不住笑出聲表示：「好市多雞腳居然都有『剪指甲』」。

貼文曝光後吸引大量網友回應討論，多數人認為剪好指甲的雞爪在料理上更加便利。有網友留言表示「很貼心的服務」、「秤重賣的話很划算」、「有剪指甲才衛生阿」、「上餐桌，剪指甲是基本禮儀」。也有網友透露「記得以前看過某則新聞，奧客買雞爪回去後客訴被抓傷，之後賣場就把雞爪的指甲都剪掉…」、「因為很多人在意，甚至會客訴」、「現在一般市場（菜市場）根本買不到，除非有特別跟老闆囑咐請他幫你留，台灣一大堆賣滷味、滷雞腳的應該都是被他們收去了」。

另有網友從料理角度分享「剪指甲很重要欸，可以直接滷欸」，認為這項服務省去料理前處理的麻煩。此外，許多消費者也分享購買經驗，表示「用炸用滷都好吃」、「突然覺得都剪光了，我要剪什麼」、「上次買了很喜歡」。更有網友表示「品質真的很好，也是回購第二次了！」、「買兩次了，雞爪品質很好」。

