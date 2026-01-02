好市多雪靴下殺699元 會員推爆「暖又輕」CP值超高

入冬首波強烈大陸冷氣團來襲，全台冷颼颼，民眾紛紛穿起保暖衣物禦寒，不過腳底也要做好保暖，美式賣場好市多（Costco）一款自有品牌「科克蘭女羊皮短靴」祭出優惠，原價一雙889元已經相當便宜，即起至周日（4日）再下殺，特價只要699元，吸引一票會員搶購；買過的網友都大推，「冬天穿很溫暖，便宜又舒服，CP值超高。」

臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」管理員去年11月中發文分享新品，賣場上架自有品牌科克蘭的女性基本款雪靴，售價889元，立刻掀起話題。根據商品介紹，該款雪靴外層為羊皮，內裡則是羊毛，輕量的鞋底設計穿起來更舒適。

好市多台灣官方臉書昨（1日）在限時動態分享優惠訊息，其中羊皮雪靴折扣190元，特價只要699元，優惠至周日截止。

一名女網友曾在社團分享實穿心得，「這是我這輩子買過CP值最高的雪靴，出國真的可以在雪地走路，也很保暖，穿起來好走又不重」；她說當時忘記先噴防水噴霧，整趟旅程都在下雪、下雨，進到室內只要把鞋子上的雪拍掉就好，鞋子裡面都沒濕讓她相當意外。

其他網友也大推，「這雙我有買，真的不錯」、「我買了兩雙，很好穿」。不少網友則建議，如果要去下雪的國家還是要選機能性更好的鞋子，「過年去雪地零下33度有穿，很保暖，但走路會滑。」

