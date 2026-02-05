好市多電車充電降至5.5元 綁聯名卡再享2%回饋

好市多近日宣布，即日起至2月28日，電動車充電費將由每度8元調降至5.5元。（圖／翻攝自好市多官網）





電車車主看過來！美式賣場好市多（Costco）近日宣布，為回饋會員，即日起至2月28日，電動車充電費將由每度8元調降至5.5元，並搭配專屬會員回饋優惠，讓駕駛人在採買年貨的同時，也能替愛車省荷包。

會員專屬充電優惠

好市多今（5）日透過官方臉書粉專「台灣好市多」發文指出，年節期間充電站提供「雙充電規格，現場配J1772+TYPE2」，方便各式電動車型使用，無論是新手車主或長期使用充電站的會員都能輕鬆充電。除了充電費調降外，好市多還加碼福利，會員若綁定Costco富邦聯名卡充電，還可享2%「好多金」回饋，讓優惠更具吸引力。

廣告 廣告

對此，好市多提醒會員，若想享有聯名卡回饋，需在充電前先完成綁定，才能順利享有專屬優惠。此次優惠不僅降低充電成本，也兼顧會員體驗，讓會員在採買年節商品之餘，充電更加便利。

針對本次調降充電費及回饋措施，台灣區行銷企劃部經理劉恒嘉表示，好市多除了在年節期間提供豐富的商品優惠，也特別考量電車車主的需求，準備了充電福利，希望會員在開心採買年貨的同時，愛車也能滿電出發迎接新春。

好市多年節商品折扣多

除了充電優惠外，好市多也推出多項年節商品折扣，即日起至2月8日止，多款商品均享有折價優惠。例如，新東陽五香豬肉片肉乾由原價519元降至419元，韓味不二人蔘雞湯由799元降至639元，折扣幅度達160元；飛利浦黑晶爐則由2049元降至1549元，折扣500元。這些優惠商品在實體賣場及線上購物平台享有相同折價，讓會員無論親自採買或線上購物都能輕鬆享受優惠。

好市多這些優惠對於計畫採買年貨的會員來說，無論是替愛車充電還是購買節慶商品，都能同時享受實惠與便利，迎接新春。

更多東森新聞報導

全台最大1.4萬坪好市多 傳今年Q3開幕！業者回應了

好市多草莓大福回歸了！網友驚喜直呼：吃到嚇一跳

好市多會員記得看郵件！ 他幸運抽中「經典賽門票」：翔平我來了

