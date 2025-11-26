好市多露胸「25歲情欲女王」身分曝光 潛入店家地點竟在高雄！警方證實了

一名25歲的女子疑為博流量，竟在美式賣場好市多（Costco）一年一度的「黑色星期五」活動中，當場掀衣露胸。（翻攝自X）

一名25歲的女子疑為博流量，竟在美式賣場好市多（Costco）一年一度的「黑色星期五」活動中，當場掀衣露胸，並拍照上傳網路，嬌喊「要把自己賣掉」。對此，轄區前鎮分局表示，將主動調閱相關影像畫面，追查照片拍攝者到案。

知名美式賣場好市多年度大事「黑色購物週」開跑，卻沒想到才剛開始就有網黃攪局，該女子進入賣場、鑽進貨架中，在人來人往的商場當場掀衣露胸，24日還將照片露出在X社群上，照片曝光，讓大票網友瘋傳。

對此，25歲網黃拍攝地點就在好市多高雄某店，前鎮分局表示「尚未接獲報案」，但將主動偵辦，查照片拍攝者到案，以釐清事發經過、還原事實。若網路貼文所述行為，該女恐涉及妨害風化罪，將依法調查後移請高雄地方檢察署據以偵辦。

據了解，女子在X上小有知名度，擁有30.1萬粉絲追蹤，自稱25歲是「情欲女王」，爭議持續延燒後，該女子今（26日）也迅速將該照片刪文。據《ETtoday》報導，好市多稍早也做出回應，指針對將禁止該網黃進入賣場內，同時若經查屬實，將會移請警方偵辦，後續將全力配合相關調查。

