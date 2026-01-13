好市多頂級水果「促銷折200」！內行提醒再等等：澳洲的更好吃

不少民眾會到美式賣場好市多補充冰箱蔬果，貨架上也會依季節販售各國水果。近日有網友分享，一款空運紐西蘭櫻桃禮盒正在促銷，每盒折價200元，引起民眾熱議。不過有老饕特別提醒，不妨等澳洲一款特定櫻桃，更甜更好吃。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，「COSTCO紐西蘭櫻桃特價了，每盒折價200元，快衝！」從介紹中可以看到，這款櫻桃2公斤1699元，特價折200元，現在售價僅1499元，另這款櫻桃尺寸為28-30MM。

對此，網友紛紛留言表示，「剛上市的時候有買一盒，就微糖的甜度」、「現在特價紐西蘭的有兩種包裝，一個是金盒一個不是。昨天買金盒的，個人覺得好吃」、「現在的櫻桃都是南半球的櫻桃，智利，澳洲，等等；五六月的櫻桃是北半球的產地，美國、加拿大、以及少許歐洲貨」。

除此之外，有大量網友推薦澳洲的Kordia櫻桃，稱「還沒看到澳洲的Kordia」、「大家都在等金盒Kordia」、「等澳洲Kordia，去年買很好吃」。過去也有內行人指出，夏天時，美國櫻桃的極品品種是黑珍珠（black pearl），堪比冬天紐澳的Kordia品種，價格比別的櫻桃品種都還要貴一些，兩種都是極品。

