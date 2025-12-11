好市多餅乾價格標「79－15」 網解答：就是在做折扣

好市多設有熟食區販售披薩、牛肉捲、熱狗等商品，近日有民眾發現價目表其中一項商品的價格竟寫著「79－15＝64」，讓他感到相當好奇。對此，有網友解答「是在做折扣」。

好市多熟食區。（示意圖／中天新聞）

一名網友在好市多拍下熟食區的價目表，發現其中一項「特濃雙重巧克力餅乾」的價格寫著「79－15＝64」，他將照片分享至Threads後，引起網友熱議。

其中有人指出，「他就是在做折扣，只是用比較特別的方式來表達，如果直接寫64元，你不會感受到他有做折扣」、「好市多每個特價都有算式」、「這就是報價的藝術。我如果直接寫64，等特惠活動結束後，回到79元的時候，你們會覺得漲價了，但是我寫79-15，你會覺得今天特惠很划算可以買來吃看看」。

也有網友留言表示，「順便教小學生算數，很棒啊！應該每個商場都這樣」、「高招！直觀感受到省了多少錢」、「不管有沒有特價，這款餅乾很好吃」、「讓你知道正在折扣」、「有折扣的感覺更刺激購買」。

